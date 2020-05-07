Кривавий вбивця та загарбник: як Путіна відзначили "Пулітцером"

Пулітцерівська премія, яку журналісти провідної американської газети New York Times отримали за висвітлення дестабілізаційної діяльності російського керівництва – це не просто свідчення професійної майстерності. Це, я впевнений, ще й доказ розмаху і амбіцій Володимира Путіна.

Украина, Болгария, Центральноафриканская республика, Ливия, Сирия… И это не доклад какой-нибудь разведывательной службы. Это просто подборка журналистских работ. Но, думаю, на самом деле количество стран, в которых действует российская агентура – или находятся российские войска, или орудуют российские наемники из различных "частных военных компаний" – намного больше.

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Более того, каждое такое вмешательство – это не просто отдельная акция по дестабилизации. Это ловушка, в которую должны попасть, в первую очередь, руководители стран цивилизованного мира.

Крым? Первое в послевоенной истории присоединение части одного государства к другому без согласия страны, частью которой является аннексированная территория. Ловушка примерно из того же материала, который использовал для своих игр с миром в 30-е годы прошлого века Адольф Гитлер, когда после "не замеченного" миром аншлюса Австрии и "одобренной" аннексии чехословацких Судет фюрер приступил к полноценному поглощению европейских стран. Итог известен – Вторая мировая война. Однако Владимир Путин, как видим, сконструировал свою ловушку в эпоху ядерного оружия. И никто не знает, какими будут долгосрочные последствия "крымской авантюры" для международного права.

Вмешательство в выборы в США? Эта история надолго отравила американскую политическую жизнь, создала атмосферу недоверия в самой политической и управленческой структуре страны. Даже сейчас, на пороге новых выборов, тень этого вмешательства все еще ощущается, все еще генерирует взаимное недоверие.

Центральноафриканская республика? Тут Путин как бы ненавязчиво предлагает свои услуги французскому президенту Эммануэлю Макрону. Если Париж хочет, чтобы Москва не путалась у него под ногами там, где всегда было сильно французское политическое и экономическое влияние, французский президент, похоже, должен с большим пониманием относиться к проблемам российского.

Сирия? Тут, думаю, Путин играет на нескольких досках сразу. Пытается доказать беспомощность Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Заставляет считаться с собой лидеров Израиля и Турции. Демонстрирует свою незаменимость иранским аятоллам…

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Это, уверен, классический кремлевский подход к политике – если не получается (да и не хочется) построить цивилизованное благополучное государство, нужно дестабилизировать ситуацию по периметру границ, а лучше – во всем мире. Нужно загонять в ловушки тех, кто умеет строить. Нужно устраивать мировой беспорядок – чтобы о твоем бедламе говорили меньше и в самой стране, и за ее пределами.

Сталин действовал так в Корее. Хрущев – на Кубе. Брежнев – в Афганистане.

Путин, как видим, просто является естественным преемником коммунистических бонз.

Источник: Крым.Реалии