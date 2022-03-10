Кривий Ріг: люди стоять у чергах на потяг і не звертають уваги на сирену
10 березня 2022 , 13:04Читать новость на русском
Джерело:телеграм "ТРУХА"
Жителі Кривого Рогу стоять у величезній черзі до потяга. Водночас у місті лунає сирена, на що вони навіть не реагують.
У мережі опублікували відео черг на поїзд. Про це стало відомо 10 березня.
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На записі видно, що в чергах стоять люди різного віку, серед них – і маленькі діти. У Кривому Розі гуде сирена, що означає повітряну загрозу. Однак люди навіть не думають ховатися в укриття.
Ситуація в Кривому Розі: дивіться відео
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