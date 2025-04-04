Без згадок про Росію: у США відреагували на смертельний удар по Кривому Рогу

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала смертельний удар балістикою по Кривому Рогу. Багатьох українців обурило те, що вона не згадала про тих, хто за цим стоїть.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бріджит Брінк у соцмережі Х.

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Як у США відреагували на удар росіян по цивільних

"Жахає те, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей. Ось чому ця війна має завершитися", – написала пані посол.

Зазначимо, що вже після допису кількість жертв зросла. Станом на початок доби 5 квітня внаслідок атаки загинули 18 людей, серед них – 9 дітей.

Українці обурені через відсутність згадок про Росію

Коментуючи ракетну атаку по Кривому Рогу пані посол США жодного разу не згадала про те, хто цю ракету запустив. У коментарях до допису багато українців звернули на це увагу. Допис прокоментував, зокрема, підполковник Богдан "Тавр" Кротевич.

"Ви забули як пишеться слово "росія"? російська балістична ракета! Чи у вас відсутня особиста гідність, що навіть вбивство росією дітей для вас недостатньо вагомий аргумент, щоб просто назвати зло злом", – написав військовий.