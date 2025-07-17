У Кривому Розі чутно вибух: окупанти атакували дронами

Зранку 17 липня окупанти атакують Кривий Ріг ударними безпілотниками. Жителі повідомляють про вибухи.

Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

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Що відомо про атаку на Кривий Ріг?

У Повітряних силах попередили про небезпеку, зазначивши, що ворожий БпЛА був курсом на Кривий Ріг. Водночас група російських дронів атакувала Миргород.

Олександр Вілкул повідомив, що окупанти атакували "Шахедами". О 09:02 він розповів про ще два ворожих безпілотники, які прямують на місто.

Керівник військової адміністрації закликав українців не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.

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Нагадаємо, що зранку цього ж дня росіяни цинічно обстріляли Сумську область. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі. На місця подій виїхали рятувальники та розпочали ліквідацію наслідків.