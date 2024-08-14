У Кривому Розі на 5-річного хлопчика впала залізобетонна плита
Джерело:Суспільне
На 5-річного Максима з Кривого Рогу, який грався поруч з парканом, впала залізобетонна плита. Дитина дивом залишилася жива.
З пастки хлопчика визволили мама та сусіди. У дитини – синці й садна на голові та животі. Наразі Максимко проходить медичне обстеження, а його мама тим часом звернулася до правоохоронців. Жінка хоче з'ясувати, хто відповідальний за інцидент, який міг дорого обійтися для її родини.
Дивіться також "Щоб не бешкетував та не втікав": на Буковині жінка приковувала свого 10-річного сина ланцюгом
Аварійна огорожа
Один із тих, хто прибіг на допомогу Максимку, був сусід Володимир. Чоловік каже, що хлопчика врятувало те, що плита була стара, і вона розвалилася.
Коли вона впала, дахом стала над ним. І отам де люк — ямка й, очевидно, ноги туди потрапили і сильно не притисло, якби повністю була б нова, це вже щось би було – роздавила б дитину,
– розповів Володимир.
За словами мами хлопчика, у порятунку брав участь військовий. Він оглянув дитину, чи немає в неї переломів. Жінка каже, що син "народився у сорочці".
Місцеві жителі зазначають, що залізобетонний паркан навколо виробничих приміщень стоїть тут десятиліттями. Це пішохідна вулиця і також проїжджа. Коли машини проїздять, люди туляться до паркану.
За словами Андрія, одного з орендарів приміщення за парканом, уся територія, як і огорожа навколо, у комунальній власності.
Суспільне відправило інформаційні запити до міського Департаменту розвитку інфраструктури та комунального підприємства "Парковка і реклама", аби дізнатися, чи планують комунальники ремонтувати або замінювати огорожу.
Нагадаємо, що 13 серпня на Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми, є загиблі.