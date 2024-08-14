У Кривому Розі на 5-річного хлопчика впала залізобетонна плита

На 5-річного Максима з Кривого Рогу, який грався поруч з парканом, впала залізобетонна плита. Дитина дивом залишилася жива.

З пастки хлопчика визволили мама та сусіди. У дитини – синці й садна на голові та животі. Наразі Максимко проходить медичне обстеження, а його мама тим часом звернулася до правоохоронців. Жінка хоче з'ясувати, хто відповідальний за інцидент, який міг дорого обійтися для її родини.

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Аварійна огорожа

Один із тих, хто прибіг на допомогу Максимку, був сусід Володимир. Чоловік каже, що хлопчика врятувало те, що плита була стара, і вона розвалилася.

Коли вона впала, дахом стала над ним. І отам де люк — ямка й, очевидно, ноги туди потрапили і сильно не притисло, якби повністю була б нова, це вже щось би було – роздавила б дитину,

– розповів Володимир.

За словами мами хлопчика, у порятунку брав участь військовий. Він оглянув дитину, чи немає в неї переломів. Жінка каже, що син "народився у сорочці".

Місцеві жителі зазначають, що залізобетонний паркан навколо виробничих приміщень стоїть тут десятиліттями. Це пішохідна вулиця і також проїжджа. Коли машини проїздять, люди туляться до паркану.

За словами Андрія, одного з орендарів приміщення за парканом, уся територія, як і огорожа навколо, у комунальній власності.

Суспільне відправило інформаційні запити до міського Департаменту розвитку інфраструктури та комунального підприємства "Парковка і реклама", аби дізнатися, чи планують комунальники ремонтувати або замінювати огорожу.

Нагадаємо, що 13 серпня на Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми, є загиблі.