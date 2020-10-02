У Кривому Розі з місцевої газети "Пульс: новини, факти, коментарі" за останній місяць звільнився вже другий журналіст. На початку вересня звідти зі скандалом пішов відомий в місті журналіст Олександр Шидо. А буквально вчора голосно грюкнула дверима журналістка Анна Смирнова, яка пропрацювала у виданні останні 6 років.

Причина в обох випадках – одна і та ж: абсолютно неприпустима кількість замовних матеріалів, ангажована і тенденційна редакційна політика, маніпулятивні статті, в яких брехня рясно перемішана з напівправдою. А ще постійна цензура і втручання в роботу журналістів. Про це повідомляє телеканал "ПРЯМИЙ".

Олександр Шидо в своєму відеозверненні вказав, що останнім часом в газеті почали виходити статті, які йшли в розріз з думкою колективу, а публікації проходили добірну цензуру.

"Останньою краплею, що переповнила мою чашу терпіння, стала публікація "Шоколадні хлопчики "слуг народу". Відверто кажучи, стало соромно за цю "заказуху" в "Пульсі" і за тих, хто за всім цим стоїть. Тому я собі сказав: "Досить!" і прийняв для себе рішення. Те, що воно правильне, переконався буквально відразу. Я немов від чогось звільнився – від не підйомної брили, яка роками тягнула спину, від рожевого якоря, який тягнув на дно", – написав журналіст.

Тепер же з видання пішла журналістка Анна Смирнова. Не соромлячись у виразах, вона назвала газету "платформою для брехливої ​​інформації".

За словами кореспондентки, піти з видання, в якій вона пропрацювала останні 6 років, її спонукало засилля замовних матеріалів та відверте втручання керівництва в редакційну політику. Незважаючи на зусилля трудового колективу, в газеті все частіше стали виходити відверто неправдиві матеріали, відзначає Смирнова.

"Журналісти збирали інформацію, обробляли, розміщували на сайті і в газеті, робили все можливе, щоб наша інформація була об'єктивною. Поряд з цим газета використовувалася і використовується, на жаль, як платформа для розміщення інформації, яка не відповідає ніякій дійсності. Вплинути на це журналісти не в силах", – розповідає журналістка в інтерв'ю Krivbass.city.

Її власні матеріали, як і матеріали її колег у виданні, піддавалися корекції. У той же час у виданні масово розміщувались матеріали невідомого походження, які йшли в друк, що називається, "на автоматі".

Останнім таким матеріалом, який застала Смирнова на робочому місці, стала стаття про ДТП за участю сина кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика. Матеріал був поданий вкрай тенденційно і однобоко і мав всі ознаки інформаційного вкидання.

"Коли цей матеріал прийшов, він був відразу розміщений, і газета, редакція не мала ніякої можливості вносити якісь корективи, правки", – розповідає Анна Смирнова.

Власне, замовний матеріал про ДТП і став, за словами Смирнової, передостанньою краплею, що спонукала її піти з видання.

Журналістка також зазначає обурену реакцію читачів на подібні вкидання.

"Були дзвінки від наших читачів. Це був барометр. У нас в місті живуть досить розумні люди. Коли виходила подібна інформація, нам дзвонили читачі і говорили, що вони не зовсім згодні. Прикро було за редакцію, за газету, тому що поряд з якісним продуктом подавалася відкрита дезінформація, і сприймалася вона читачами, як чиста правда", – розповідає Смирнова.

Про прийняте рішення кореспондентка не шкодує, бо воно, за її словами, вірне. "Мені тільки шкода, що "Пульс" став використовуватися, як платформа для брехливої ​​інформації", – нарікає вона.

Газета "Пульс: новини, факти, коментарі" – тижневик з заявленим тиражем в 31 тис. примірників, яка належить меру Кривого Рогу Юрію Вілкулу та його сину Олександру. Формальним засновником газети виступає благодійний фонд "Майбутнє Кривбасу", засновником якого є сам Олександр Вілкул.

Дані про структуру власності газети "Пульс". Джерело – Держреєстр друкованих ЗМІ

Олександр Вілкул – єдиний засновник фонду "Майбутнє Кривбасу". Джерело – база даних Ring.

А ось директором згаданого фонду значитися Ярослав Гивель – права рука криворізького мера.

Директор фонду "Майбутнє Кривбасу" Ярослав Гивель. Джерело – база даних Youcontrol.

На сайті видання головними ньюзмейкерами є сам Юрій Вілкул, а також його права рука – Костянтин Павлов, який балотується нині в мери міста від ОТЗЖ. Газета подає інформацію про Вілкула і Павлова у виключно позитивному світлі, і не скупиться на негатив щодо їх опонентів.

Інститут масової інформації характеризує видання "Пульс", як "найчистіше дно", яке розміщує відверті фейки. Наприклад, видання поширило дезінформацію, що в рамках декомунізації ковбасу "Московську" нібито перейменували в "Бандерівську", а на черзі – сир "Російський".