Пізно ввечері 10 вересня на сміттєвому полігоні у Кривому Розі спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники виявили аж 4 місця займання. Вогонь було видно з різних куточків міста.

Так, містяни публікували у соцмережах фото та відео пожежі. Заграва від неї виднілася за кілька кілометрів. Станом на ранок 11 вересня ліквідація пожежі триває, передає пресслужба ДСНС.

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Інформація про займання надійшло рятувальникам о 20:38 10 вересня. Вогонь спалахнув на полігоні твердих побутових відходів, що на вулиці Симбірцева у Саксаганському районі Кривого Рогу.

Рятувальники встановили, що на території полігону горить сміття на площі у 850 метрів квадратних.

Пожежа на сміттєвому полігоні у Кривому Розі / Фото "Інформатор", "Первый городской", ДСНС

Станом на 1:20 ночі займання локалізували, втім ліквідація пожежі ще триває.

До її гасіння залучені 12 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Жителі Кривого Рогу скаржаться на неприємний та їдкий запах, що шириться містом від пожежі.