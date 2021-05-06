Дідуся-мотоцикліста збила маршрутка: у Кривому розі трапилась жорстка ДТП
У Покровському районі Кривого Рогу 5 травня на дорозі впав мотоцикліст зі своїм транспортом. Поряд якраз була маршрутка, яка його переїхала. Як наслідок, чоловік одразу помер від отриманих травм.
Джерело:24 канал
Загиблим виявився дідусь, якому був приблизно 71 рік (народився в 1950 році). Про це повідомили у поліції Дніпропетровщини в коментарі 24 каналу.
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- Аварія трапилась приблизно о 17:30.
- Чоловік був на мотоциклі Viper.
- Він впав із транспортом, оскільки не втримався.
- Згодом туди прибули правоохоронці, які відкрили провадження.
- Цей випадок розслідують, як порушення правил дорожнього руху.
Як повідомляє "Дніпро опертивний", це трапилося на вулиці Десантній. Маршрутка переїхала мотоцикліста переднім правим колесом.
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