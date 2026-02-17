У Кривому Розі та Павлограді прогриміли вибухи: що відомо
- У Кривому Розі та Павлограді 17 лютого ввечері пролунали вибухи після оголошення тривоги в Дніпропетровській області.
- Військові попереджали про балістичну загрозу, а вибухи відбулися через кілька хвилин після оповіщення.
У Кривому Розі та Павлограді ввечері 17 лютого пролунали вибухи. До цього по всій Дніпропетровській області оголосили тривогу.
Що відомо про вибухи у Кривому Розі та Павлограді?
Тривогу у Дніпропетровській області оголосили близько 20:00. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
О 20:01 військові попередили про швидкісну ціль, яка рухається на Кривий Ріг. Через 2 хвилини, за даними Суспільного, вибухи пролунали у Кривому Розі та Павлограді.
Повторні гучні звуки в обох містах чули також і о 20:05. У Павлограді серія вибухів продовжилася й о 20:09.
Про ворожу атаку вже висловився голова Ради оборони міста Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Кривий Ріг. Ракетна атака. Ворог знову атакує інфраструктуру. Бережіть себе – можливі ще виходи,
– написав посадовець.
Де ще лунали вибухи в Україні останнім часом?
Увечері 17 лютого серію вибухів чули також у Миколаєві. Місто опинилося під атакою ворожих безпілотників.
До цього російський безпілотник атакував Індустріальний район Харкова. Наразі інформації про постраждалих немає.
А вранці 17 лютого росіяни масовано атакували Суми, внаслідок чого є 6 постраждалих. Пошкоджено кілька об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема будівлі та автівки.