У Кривому Розі підліток поцілив зі зброї в обличчя 6-річній дівчинці
У Довгинцівському районі Кривого Рогу 3 квітня підліток поранив 6-річну дівчинку. За попередньою інформацією, він стріляв по банках і випадково влучив у дитину.
Джерело:"Первый городской"
Деталі інциденту у Кривому Розі
Подія трапилася ввечері на березі Солоного озера біля вулиці Сахарова. На місце інциденту прибула карета швидкої допомоги і правоохоронці.
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За даними видання, дівчинка разом з батьками відпочивала біля озера. В один момент дитина відійшла від дорослих, аби погладити корів. Коли ж дівчинка повернулася, на її щоці та шиї були рани.
За попередньою інформацією, підліток цілився по банках з пневматичної зброї і випадково потрапив в дівчинку. За словами батька постраждалої, хлопець стріляв прямо з машини,
– мовиться у повідомленні.
Батьки хотіли затримати кривдника, однак той разом з друзями втік з місця події на автомобілі.
У дівчинки діагностували рану на правій щоці та забій шиї справа. Від госпіталізації мати дитини відмовилася.
На березі озера підліток поранив дитину зі зброї
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