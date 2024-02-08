У Кривому Розі попрощалися з підлітком, який помер після відвідин стоматолога: що кажуть родичі

Підлітку видалили зуб під анестезією у 2 міській лікарні. На жаль, через деякий час після операції хлопець помер.

У четвер, 8 лютого, у Кривому Розі пройшла літургія. Родина, друзі та колеги батьків попрощалися з хлопчиком, який помер після візиту до стоматолога.

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Що розповіли родичі та знайомі

Його тітка Ірина Ковальчук розповіла журналістам, що 14-річний Іван 4 лютого пішов до стоматолога вперше видаляти зуб зі знеболенням. Раніше йому під анестезією тільки лікували зуб.

Коли хлопець повернувся додому після операції, йому стало зле через деякий час. Родичам довелося викликати швидку допомогу, яка відвезла підлітка до реанімації. Він перебував у важкому стані. На жаль, Іван помер наступного дня.

Болів у нього 2 дні зуб, температура була. Він там розкришився і щока не була припухла. Зранку не хотів іти, але вже не міг, боліло й боліло. Він був добрим, чудовим. На велосипеді любив їздити,

– додала жінка.

У Кривому Розі попрощалися з 14-річним Іваном Ковальчуком / Фото "Суспільне Дніпро"

Також журналісти поспілкувалися з подругою родини Любов'ю. Вона заявила, що особисто знає цю сім'ю, та наголосила, що хлопець ні в чому не винен. Жінка додала, що в Івана дуже хороша та добра мама, яку їй шкода.

Що сказали у лікарні

Нещодавно директорка 2 міській лікарні Олена заявила, що стоматолог мав надати хлопцю допомогу в повному обсязі відповідно до нормативних документів. За її словами, підлітка після обстеження відпустили додому у супроводі родичів, а пізніше його ушпиталили у зв'язку з погіршенням стану. Вона додала, що точну причину смерті дитини встановлять після проведення експертизи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо провину стоматолога доведуть, то спеціаліст може сісти максимум на 2 роки.

Схожі випадки в Україні

Раніше у Львові 5-річний хлопчик впав у кому через неналежне видалення молочних зубів у клініці. Він пережив клінічну смерть під час загального наркозу, після чого у нього помер мозок.

Нагадаємо, у Тернополі помер хлопчик, якому був лише 1 рік та 10 місяців. У державній лікарні йому зробили наркоз, щоб видалити карієс. Під час операції дитині стало зле. Хлопчика відправили до реанімації, однак лікарі, на жаль, не змогли врятувати його життя.

висловлює співчуття близьким, рідним, друзям та знайомим Івана Ковальчука.