У Кривому Розі після пластичної операції померла 22-річна дівчина, – ЗМІ

У Кривому Розі 22-річна дівчина померла після пластичної операції на грудях. Її родина звинувачує у смерті пластичного хірурга.

Про це повідомила мама дівчини Світлана. Як виявилось, вона померла за тиждень після операції.

Дивіться також Пластична операція завершилась смертю пацієнтки

У Кривому Розі померла дівчина після пластичної операції

За словами Світлани, у її доньки були болі у грудях після операції. Однак лікар сказав, що так буває, і це пройде.

Після виписки з лікарні дівчина була на інвалідній колясці, бо не могла сама пересуватися. Потім її знову госпіталізували, де хірург провів операцію на одній груді.

Він вважав, що там є якісь виділення, але їй це не допомогло. Її кололи всім, чим можна. Наступного дня впав тиск, органи почали відмовляти. Буквально 5 хвилин і її забрали. Вже було пізно,

– розповіла мама дівчини.

Світлана зауважила, що її донька нічим не хворіла. На її думку, причини смерті можуть бути різними: можлива інтоксикація, реакція через препарати чи бактерицидна паличка.



Померла 22-річна дівчина / фото мами Світлани

Інші подібні випадки