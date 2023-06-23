У Кривому Розі після пластичної операції померла 22-річна дівчина, – ЗМІ
Джерело:"Свої"
У Кривому Розі 22-річна дівчина померла після пластичної операції на грудях. Її родина звинувачує у смерті пластичного хірурга.
Про це повідомила мама дівчини Світлана. Як виявилось, вона померла за тиждень після операції.
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У Кривому Розі померла дівчина після пластичної операції
За словами Світлани, у її доньки були болі у грудях після операції. Однак лікар сказав, що так буває, і це пройде.
Після виписки з лікарні дівчина була на інвалідній колясці, бо не могла сама пересуватися. Потім її знову госпіталізували, де хірург провів операцію на одній груді.
Він вважав, що там є якісь виділення, але їй це не допомогло. Її кололи всім, чим можна. Наступного дня впав тиск, органи почали відмовляти. Буквально 5 хвилин і її забрали. Вже було пізно,
– розповіла мама дівчини.
Світлана зауважила, що її донька нічим не хворіла. На її думку, причини смерті можуть бути різними: можлива інтоксикація, реакція через препарати чи бактерицидна паличка.
Померла 22-річна дівчина / фото мами Світлани
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