У Кривому Розі понад пів тисячі шахтарів були заблоковані під землею

Через масову ракетну атаку росіян 15 листопада у шахтах Кривого Рогу застрягли понад 500 осіб. Рятувальна операція успішно закінчилася.

Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано енергетичний об'єкт. Три ракети вдалося збити нашим захисникам.

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У Кривому розі застрягло понад 500 шахтарів

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у шахтах Кривого Рогу через обстріл росіян застрягли понад 500 людей.

Він зазначив, що під землею під час вибухів у чотирьох шахтах перебували 566 шахтарів. Нещодавно він повідомив про те, що рятувальна ситуація закінчилася.

З шахт виведені всі 566 шахтарів, що залишилися під землею внаслідок ракетного удару. Дякую гірничорятувальникам та колективам шахт, що були на поверхні. Операція тривала майже чотири години,

– повідомив Вілкул.

Яка ситуація у Кривому Розі з електропостачанням

Росіяни поцілили ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури у Кривому Розі. Це призвело до серйозних руйнувань.

Нашим силам ППО вдалося відмінусували три російські ракети на Дніпропетровщині. Військові з повітряного командування "Схід" збили їх над Синельниківським та Криворізьким районами.

За інформацією Вілкула, наразі без світла декілька районів міста. Триває перемикання на інші лінії там, де це можливо. У частині Тернівського району зупинені котельні через відсутність електрики. Наслідки гідроударів з'ясовуються.

Вілкул попереджає про слабкий тиск води. Особливо в районі 129 кварталу, Мусоргського, 20-го партз'їзду. Тролейбус – не працює з Тернів до 44 кварталу. У місті випустили автобуси: РОФ-1 – 44 квартал через житломасив СевГОКу та РОФ-1 – 44 квартал через Даманський.

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