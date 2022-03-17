У Кривому Розі попрощалися з 31-річним Сергієм Карайваном, який загинув у боях під Києвом

Жителі Кривого Рогу попрощалися з 31-річним захисником Сергієм Карайваном. Він загинув у боях під Києвом 5 березня.

На церемонію зібралося понад 100 людей, серед них – і побратими. Вони тепло згадували про Сергія.

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Я воював разом з ним. Це мій побратим. Це людина, про яку кажуть "цвіт нації". Дуже геройський, справжній друг. Досі не можу отямитися та повірити у те, що гинуть найкращі,

– розповів побратим Денис Зикунов.



Поховання загиблого героя Сергія Карайвана / Фото Суспільного

Відомо, що Сергій захищав Україну ще з 2014 року. Він зазнав поранення під час Іловайського оточення. Після лікування та реабілітації продовжував службу.

Поховали бійця на Центральному кладовищі. У чоловіка залишились дружина та донька.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.