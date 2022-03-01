У Кривому Розі – повітряна тривога

1 березня 2022 , 21:09
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Джерело:

"Сегодня"

У Кривому Розі виють сирени – оголошено повітряну тривогу. Всі містяни повинні негайно пройти в укриття.

Про це повідомляють українські засоби масової інформації 1 березня о 21:06 годині.

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Кривий Ріг! Повітряна тривога!
– пишуть журналісти.

Наголошуємо, жителі Кривого Рогу повинні знайти найближче сховище або укриття та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.

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Автор: Олег Васьків