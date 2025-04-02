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24 Канал Новини України У Кривому Розі прогримів вибух: туди летіла швидкісна ціль
2 квітня, 17:08
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У Кривому Розі прогримів вибух: туди летіла швидкісна ціль

Анжеліка Байбак

У Кривому Розі вдень 2 квітня прогримів потужний вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У Кривому Розі пролунав вибух

На Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу о 17:01. Причиною цього стала загроза балістики з Криму. 

Вже о 17:03 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу. За мить у місті пролунав потужний вибух. 

 