У Кривому Розі прогримів вибух: є влучання
Джерело:Суспільне Дніпро
Росіяни продовжують атакувати Україну. Вранці 27 вересня у Кривому Розі було чутно звуки вибухів.
Вони пролунали о 9:16. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
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Що відомо про вибухи у Кривому Розі
Повітряна тривога у Дніпропетровській області була оголошена о 9:12.
У цей час Повітряні сили попереджали про загрозу обстрілу, зокрема, балістикою зі східного та південного напрямків.
Ймовірно, Кривий Ріг російська армія атакувала ракетою.
"Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – попередив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
А начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко закликав мешканців до закінчення тривоги перебувати в укриттях.
Сталося влучання. Всі подробиці пізніше,
– написав він о 9:39.
Згодом він уточнив, що влучання сталося по адмінбудівлі. На жаль, під завалами можуть бути люди.
Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті