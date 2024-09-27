У Кривому Розі прогримів вибух: є влучання

Росіяни продовжують атакувати Україну. Вранці 27 вересня у Кривому Розі було чутно звуки вибухів.

Вони пролунали о 9:16. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

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Що відомо про вибухи у Кривому Розі

Повітряна тривога у Дніпропетровській області була оголошена о 9:12.

У цей час Повітряні сили попереджали про загрозу обстрілу, зокрема, балістикою зі східного та південного напрямків.

Ймовірно, Кривий Ріг російська армія атакувала ракетою.

"Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", – попередив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

А начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко закликав мешканців до закінчення тривоги перебувати в укриттях.

Сталося влучання. Всі подробиці пізніше,

– написав він о 9:39.

Згодом він уточнив, що влучання сталося по адмінбудівлі. На жаль, під завалами можуть бути люди.

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті