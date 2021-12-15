У Кривому Розі стартував відбірковий етап конкурсу Worldskills Ukraine

У Кривому Розі розпочався відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності Worldskills Ukraine. Його мета – підтримка талановитої молоді, а також формуванню інтересу до робітничих професій.

У регіональному етапі конкурсу беруть участь 110 молодих робітників та студентів з Дніпропетровщини. Змагання орієнтовані на людей віком 18 – 22 років.

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Конкурс відбувається у 6 категоріях: зварювальні, слюсарні, електромонтажні та токарні роботи, експлуатація та обслуговування залізничного транспорту, підйом і транспортування вантажів.

Змагання організовує Міністерство освіти та науки, а генеральним партнером наймасштабнішого конкурсу робітничих професій Worldskills Ukraine вже 6 років є "Метінвест".

Worldskills Ukraine відбувається у 2 етапи: відбірковий і фінальний. Під час першого учасники 3 дні показують свої професійні навички за певний час.

Сотні хлопців і дівчат завдяки WorldSkills Ukraine зарекомендували себе перед роботодавцями і отримали можливість працювати на підприємствах України, зростати професійно і будувати свою кар'єру вдома,

– заявила чиновниця департаменту освіти і науки Дніпропетровської області Оксана Дудля.

Весною 2022 року відбудеться фінал конкурсу. Переможці регіонального рівня змагатимуться у 18 категоріях в Києві.