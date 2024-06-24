У Кривому Розі зіткнулися маршрутка і фура: є багато постраждалих
Джерело:ДСНС у Дніпропетровській області
У Кривому Розі сталося зіткнення вантажівки та мікроавтобуса. У ДТП постраждали понад 20 осіб.
Зіткнення відбулося вранці 24 червня на перехресті вулиці Нікопольське шосе та проспекту Металургів Металургійного району міста.
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Фура не надала перевагу у русі
Шестеро рятувальників працювали на місці події. Вони запобігли виникненню пожежі.
"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF та мікроавтобуса "ГАЗель"", – написали у ДСНС.
Наразі відомо, що 21 пасажир та водій маршрутки отримали травми, ймовірно, 4 з осіб – у важкому стані. Усіх постраждалих доправили до лікарні для обстеження.
"За попередньою інформацією, маршрутка прямувала зі сторони проспекту Металургів, а фура рухалася Нікопольським шосе. Остання — не надала перевагу в русі громадському транспорту. Світлофори не працювали", – розповіли у "Дніпро Оперативний".
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