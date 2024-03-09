Нічна атака "Шахедами": у Кривому Розі влучання у промисловий об'єкт

Російські окупанти атакували Криворізький район Дніпропетровської області ударними дронами. Унаслідок атаки сталось влучання в промисловий об'єкт.

Ворог атакував приблизно опівночі. Що відомо про наслідки, розповідає 24 Канал.

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Наслідки атаки, скільки було дронів

5 ворожих безпілотників збили минулої ночі оборонці неба над Криворізьким районом на Дніпропетровщині, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, було влучання по промисловому підприємству. Там виникла пожежа.

"Цілили окупанти і по Нікопольщині. Обстріляли Марганець й одне із сіл громади. Випустили більш ніж 10 снарядів з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає", – додає Лисак.

Своєю чергою голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук теж повідомив про збиття п'яти безпілотників, а також те, що попри гарну роботу захисників неба, влучань уникнути не вдалось.

"Втім, були і влучання. Сталася пожежа на одному з підприємств. Вогонь оперативно загасили рятувальники. Ніхто не постраждав", – зазначив Лукашук.

Коротко про атаку