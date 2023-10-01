У Кривому Розі ворог атакував цивільну інфраструктуру: є руйнування, виникла пожежа

Російські військові у ніч проти 1 жовтня атакували дронами Кривий Ріг. Відомо про влучання по цивільній інфраструктурі.

В Кривому Розі влучання

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами на місці влучання сталась пожежа, яку вже локалізували.

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"Вночі ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. На жаль, сталися влучання по цивільній інфраструктурі. Є руйнування. Виникла пожежа – рятувальники вогонь локалізували", – повідомив Сергій Лисак.

Пізніше в ефірі телемарафону голова Криворізької РДА детальніше розповів про наслідки ворожої атаки.

Є влучання по підприємству. Головне, що ніхто не постраждав: всі живі-здорові. Так, була масштабна пожежа, яку служби ДСНС дуже швидко локалізували. Зараз там проводяться певні роботи щодо зачистки,

– зазначив Євген Ситниченко.

Додав, частина будівлі вже відновленню не підлягає. Начальник РДА також зазначив, що місто працює в штатному режимі. Критична інфраструктура працює, послуги продовжують надавати, транспорт курсує.

Один дрон збили

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що один дрон, який націлили на область росіяни, вдалось збити.

Вночі ворог, за інформацією від Повітряних Сил, атакував Україну ударними БпЛА. Зокрема, і Дніпропетровську область. На ранок наші військові збили ворожий безпілотник над Кривим Рогом. Дякую захисникам і захисницям з ПвК "Схід",

– повідомив Лукащук.

Він також повідомив про влучання по інфраструктурі міста, унаслідок якого є руйнування.

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Зазначають, що також окупанти вдарили і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Пошкоджено лінію електропередачі та газопровід. Під обстрілами артилерії був і Нікополь.

"Обстріляли з артилерії і Нікополь. Били два рази: вночі та на ранок. Інформація про наслідки атак уточнюється. Але, на щастя, обійшлося без жертв та поранених", – додав Микола Лукащук.

За його словами, в інших громадах області ніч пройшла без обстрілів.

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