У Кривому Розі зробили безкоштовним проїзд у громадському транспорті

Від сьогодні у Кривому Розі проїзд у комунальному транспорті безкоштовний для всіх: мешканців міста, військових, переселенців, жителів Криворізького району.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Кривого Рогу у своєму телеграм-каналі. Він зауважив, що таке рішення допоможе насамперед переселенцям, які чимдуж тікали від бойових дій і не мають при собі необхідного.

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Там, де можемо – завжди допомагаємо людям у цей час військових випробувань. Насамперед це важливо для переселенців, адже люди, які приїжджають до нас із зони бойових дій та з окупованих територій, не завжди мають при собі навіть речі першої потреби,

– написав Вілкул.

Розклад транспорту у Кривому Розі

Комунальний транспорт працює стабільно – тролейбуси, трамваї, "швидкісні" працюють на маршрутах з 05:00 ранку до 23:00 ночі. Приватні перевізники працюють з 06.00 ранку до 20.00 вечора. Проте, Вілкул підкреслив, що зі зрозумілих причин, автобусів та маршруток в місті значно менше.

За попередніми даними, рішення про безкоштовний проїзд сьогодні підтримали депутати Криворізької міськради.

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