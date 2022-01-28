Крок вперед та крок назад: чому Україна топчеться на місці в боротьбі з корупцією

В Україні вже сьомий рік доводиться системно протидіяти внутрішньому та політичному спротиву в антикорупційній реформі. Однак виправити ситуацію цілком можливо.

Про те, чому Україна стоїть на місці у боротьбі з корупцією, що заважає країні та які кроки допоможуть виправити ситуацію і здійснити прорив у цьому питанні – сайту 24 каналу розповіли експерти.

До теми Україна знизилася на один пункт в індексі сприйняття корупції

"Один крок вперед та один назад"

Індекс сприйняття корупції (СРІ) саме в державному секторі розраховується вже багато років і є фактично єдиним інструментом, яким можна порівняти те, яким чином сприймається корупція в різних країнах світу. Цьогоріч Україна набрала 32 бали та знизилася на один пункт у порівнянні з минулим роком.

Виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик розповів, що насправді значення в один бал фактично означає, що Україна стоїть на місці. Значна зміна – це коли більше ніж чотири бали. З одного боку, в Україні у 2020 році відбувалися позитивні та негативні події.

Якби не рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року, яким він звільнив від відповідальності за недостовірне декларування топпосадовців, чиновників і суддів, то, можливо, в нас був би нуль, або навіть плюс. Адже замість того, щоб відновлювати законодавство, ми могли б прогресувати. Одним рішенням чи законопроєктом зсунути індекс вгору чи вниз неможливо, це завжди йде в комплексі з різними подіями. Загалом це типова історія, коли ми робимо один крок вперед та один назад. Андрій Боровик Виконавчий директор Transparency International Ukraine

Як було раніше

Востаннє Україна отримувала 32 бали у 2018 році. За словами експерта, у 2020 році Україна отримала плюс три бали, що багатьох здивувало на фоні тих подій, які відбувалися. Найбільш гучною була справа Олега Татарова і втручання Генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

Ми випереджаємо з наших сусідів лише Росію, бо там давно вже нічого з корупцією не відбувається. Вона живе собі нормальним станом. З Україною є момент, якщо подивитися на десятирічну перспективу по світу, Україна входить в ТОП-25 країн, в яких відбулися значні позитивні зрушення щодо сприйняття корупції. Тобто, в нас за десять років – плюс шість балів,

– зазначив Боровик.

Однак рух в цьому напрямку триває доволі повільно, хоча отримати плюс шість балів за один рік реально. Як приклад, можна пригадати Вірменію, де два роки підряд відбувалися значні зміни. Пояснюється це тим, що за короткий термін створили антикорупційну структуру та законодавство. І це дало такий позитивний вплив.

Андрій Боровик наголосив, що боротьба з корупцією є важливою і для безпеки держави / Фото Transparency International Ukraine

В Україні вже сьомий рік доводиться системно протидіяти внутрішньому та політичному спротиву в антикорупційній реформі.

Зрозуміло, що зараз головним питанням є безпека держави. Хоча питання корупції теж частково є питанням безпеки держави. Якщо будуть зовсім корумповані інституції, то ворогу буде значно легше купити як і внутрішньо, так і зовнішньо,

– наголосив фахівець.

Як боротися з корупцією

Найкращий результат в Україні був у 2020 році – 33 бали. Найгірший – в останній рік правління Віктора Януковича – у 2013 році – 25 балів.

Щороку Transparency International Ukraine дає рекомендації, які б покращили показники України в CPI. Боровик зазначив, що це могло б бути ухвалення Антикорупційної стратегії, бо країна жила без неї з 2018 року.

Тобто, ми всі боремося з корупцією, але не розуміємо, яким чином виміряти наш успіх, помилки, та до якої точки ми хочемо досягти. По-друге, треба провести реформу конституційного правосуддя, включаючи питання відбору суддів до КСУ. Ми бачили, до чого можуть призвести рішення Конституційного Суду України в жовтні 2020 року, та як вони можуть зносити ту чи іншу реформу, над якою країна роками працювала та багато років вже і жила насправді,

– зауважив фахівець.

Україна може покращити свої показники в боротьбі з корупцією / Фото Pixabay

По-третє, про що варто говорити, – це публічні закупівлі. Адже виводяться значні суми з конкурентного поля. Тут можна згадати про святкування Дня Незалежності України та виключення з-під дії закону про публічні закупівлі ще й будівництва київської Великої кільцевої дороги. Такі практики мають припинитися, впевнений експерт.

Сферу треба розвивати, бо насправді світ рухається далі. Треба не виводити з конкурентного поля, а навпаки. Але при цьому, можливо, треба дещо спрощувати процедуру, щоб це відбувалося легше та простіше як для замовників, так і для бізнесу,

– наголосив Боровик.

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Зміни до законодавства та Антикорупційна стратегія

За словами юридичного радника Transparency International Ukraine Олександра Калітенка, варто уникнути негативних змін до законодавства. Мовиться, зокрема, про дозвіл виводити великі об'єкти з-під дії ЗУ "Про державні закупівлі", з-під системи Prozorro.

Гучним випадком стало таке виведення минулого року – Київська окружна дорога, проєкт якої оцінюється в 3-4 мільярди доларів. А ми знаємо, що за досвідом реалізація таких об'єктів тільки зростає на практиці у порівнянні з проєктною вартістю. І це було виведено з Prozorro й це не було позитивно сприйнято,

– додав він.

Що стосується Антикорупційної стратегії, вона наразі перебуває у парламенті. ЇЇ не треба писати з нуля. Вона була розроблена Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) у тісній співпраці з експертами з громадськості, з публічними обговореннями та з залученням міжнародних партнерів. І це дало гарний результат.

Депутати її підримали в першому читанні в Раді, потім дали 504 правки до другого читання. З того часу стратегія в парламенті не рухається, хоча вона була подана президентом і визначена як невідкладний законопроєкт. Але вже понад рік фактично вона не приймається та її не розглядає парламент, хоча її треба ухвалити, бо вже 2022 рік і ми дійсно живемо без стратегії з 2018 року. Олександр Калітенко Юридичний радник Transparency International Ukraine

Антикорупційна стратегія передбачає дуже багато різних сфер. Одна з найважливіших – судова реформа та запобігання корупції в цьому напрямку. Також є багато моментів щодо запобігання конфлікту інтересів, перевірки декларацій, захисту викривачів корупції, перевірки фінансової звітності політичних партій. А також інші сфери та запобігання корупції, починаючи від інфраструктури, наприклад, будівництва та закінчуючи сферою оборони.

Це все прописано в цій стратегії. Після того як її підтримають у Верховній Раді, Кабмін мусить протягом шести місяців ухвалити державну програму Постанови Кабінету Міністрів про імплементацію тих речей, які написані в стратегії. Треба визначити дедлайни для конкретних заходів та відповідальних за їх впровадження,

– розповів Калітенко.

Депутати підтримали в першому читанні Антикорупційну стратегію та дали 504 правки до другого читання / Фото з архіву 24 каналу

Він наголосив, що в Україні треба завершити реформу конституційного судочинства відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Адже конституційна криза, яка спалахнула 2020 року через сумнозвісне рішення КСУ, скасувала частково повноваження НАЗК та негативно вплинула на систему декларацій.