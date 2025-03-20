Кропивницький пережив наймасованішу атаку БпЛА: все про цинічні удари росіян

Російська армія масовано атакувала Кропивницький дронами-камікадзе типу "Шахед". У місті багато постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також залізницю.

Усе, про наймасованішу дронову атаку Росії на Кропивницький – повідомляє 24 Канал.

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Росія запустила по Кропивницькому понад 20 дронів

Увечері 19 березня, о 20:11, у Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударних БпЛА. О 21:57 у Кропивницькому пролунав перший потужний вибух, а після – почалася серія вибухів, яка не вщухала майже до опівночі.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що під ударом опинилися житлові мікрорайони міста Новомиколаївка та Балашівка.

Розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки. Як знущання – ворожі дрони вцілили по вулиці Миру,

– повідомив Райкович.

Згодом посадовець наголосив, що Кропивницький зазнав наймасованішої дронової атаки за весь час війни. Окупанти вдарили по місту щонайменше 21 дроном-камікадзе типу "Шахед".

Терор мирного населення

Під ударом ворога опинилася виключно цивільна інфраструктура Кропивницького. Так, пошкоджено житлові будинки у приватному секторі, а також багатоповерхівки.

Пошкоджені житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції,

– повідомили в ДСНС про наслідки.

Наслідки атаки у Кропивницькому – більше у галереї

Через атаку були зміни у русі поїздів

Близько о 01:00 в Укрзалізниці повідомили, що з міркувань безпеки змінили маршрут руху для поїздів:

№53 Дніпро – Одеса

№92/60 Одеса – Харків/Краматорськ

№7 Харків – Одеса

№128 Львів – Запоріжжя

№52 Одеса – Запоріжжя

Прямування обхідним маршрутом призведе до затримки не менше трьох годин. Жоден рейс далекого сполучення не скасований, а до станцій на Кіровоградщині, пасажири зможуть доїхати ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами,

– наголосили в Укрзалізниці.

Рейс №790 Кропивницький – Київ з безпекових причин вирушить після огляду та аналізу пошкоджень інфраструктури.

Вже за годину, близько о 02:00, в Укрзалізниці повідомили, що рейси продовжують курсувати, а залізниця працює у штатному режимі.

Унаслідок атаки багато постраждалих

Унаслідок масованої атаки у Кропивницькому багато постраждалих. Станом на 09:00 відомо про 10 потерпілих, серед яких 4 дітей.

Як повідомив Райкович, 3 постраждалих госпіталізували. Стан одного потерпілого оцінюють як вкрай складний, адже людина отримала 90% опіків тіла. Нині медики проводять операцію та роблять усе можливе, аби стабілізувати постраждалого.

Потерпілі після атаки – більше у галереї

Про загиблих інформація не надходила.

Реакція на атаку

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував цинічну атаку російських загарбників та опублікував моторошне фото, яке було зроблене під час атаки. На ньому видно, як окупанти били по одному з районів міста.

Так виглядає припинення вогню від Путіна. Росія із великим задоволенням атакує цивільних людей.

– наголосив Єрмак.

Кропивницький під час атаки "Шахедів" / Фото Андрія Єрмака

Нині у Кропивницькому розгорнули штаб. Працівники, медики та комунальники працюють над ліквідацією наслідків атаки та надають допомогу потерпілим.