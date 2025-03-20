Нічний терор Кропивницького: є багато постраждалих, серед яких діти

У ніч проти 20 березня Кропивницький зазнав наймасованішої атаки дронів. Ворог вдарив 21 "Шахедом", є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Андрія Райковича та ДСНС України.

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Що відомо про постраждалих у Кропивницькому

У ніч проти 20 березня російська армія цинічно атакувала місто понад двома десятками ударних дронів. Вибухи лунали у різних районах міста, і, на жаль, є постраждалі.

Як повідомив Райкович, минулося без жертв, однак є постраждалі. Так, лікарі обласної лікарні та швидкої оперативно надали першу невідкладну допомогу. Проведено кілька оперативних втручань.

Загалом, унаслідок атаки постраждало 10 осіб, серед них – четверо дітей. Відомо, що 3 потерпілих госпіталізували, стан одного оцінюють як важкий. Райкович у коментарі Суспільному повідомив, що постраждалого оперують, адже він отримав 90% опіків поверхні тіла.

Унаслідок нічної атаки пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру. Так, пошкоджені житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції.

Під час нічної атаки також було пошкоджено інфраструктуру Укрзалізниці. Наразі рух потягів вже відновлено.