Кропивницький сколихнув вибух

Надвечір 5 жовтня триває ворожий дроновий терор. Через це вибух прогримів у Кропивницькому.

Про таке повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про атаку на Кропивницький?

Насамперед варто зауважити, що близько 22:15 для Кропивницького оголосили повітряну тривогу жовтого рівня – у регіоні була дронова небезпека.

Звук вибуху в місті було чутно вже о 23:27. Наразі інформації про можливі наслідки обстрілу немає.

Ймовірно, пізніше влада повідомить про ситуацію в Кропивницькому. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

Зверніть увагу! Загроза російських атак зберігається майже цілодобово. Про рух ворожих реактивних дронів ви можете дізнаватися з хронології 24 Каналу.

Де ще гриміли вибухи?

Слід нагадати, що вибухи ввечері 5 жовтня чули в Одесі – на місто летів реактивний дрон. Перед цим удар був спрямований і на Київ – в одному з районів столиці загорілися автівки на парковці внаслідок обстрілу.

Росіяни також обстріляли Запоріжжя, через що постраждали п'ятеро людей.

Удень країна-терористка атакувала трьома КАБами Харків: у місті пошкоджено десятки будинків, відомо про загиблих і постраждалих.