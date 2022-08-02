Скандал у Кропивницькому: під час тривоги хлопця не впускали до укриття й обзивали боягузом

У Кропивницькому 18-річного хлопця не впускали в шкільне укриття. Його ображали та називали боягузом.

Інцидент стався під час повітряної тривоги 31 липня. Юнак намагався пройти в укриття кропивницької школи №14.

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Ти що, боїшся цього, сирени?

Сторож школи відмовлявся пускати 18-річного юнака Нестора в укриття. Він аргументував це тим, що хлопець – боягуз. Мовляв, якщо сторож сам не боїться, то і йому немає чого боятись.

До приміщення мене впустили, але вахтер не хотів пропускати до укриття. Я наполіг на тому, щоб пройти, адже це моя безпека. Він увесь час впирався, а коли я став ще більше наполягати на своєму, то перейшов на образи і просто хамську поведінку,

– розповів Нестор.

До укриття хлопця все ж упустили, але через 7 хвилин від початку тривоги. Але й на цьому історія не закінчилася. Працівник школи почав говорити Несторові, щоб він "йшов звідси". Юнак відповів, що залишиться в укритті до відбою тривоги. Увесь цей час його постійно ображали.

Що каже керівництво школи

Директор школи сказав, що черговий не міг такого зробити. Адже в нього онука в Харкові й це для нього "дуже хвороблива тема".

Я не вірю, вчора така людина була, що не могла так зробити, тому що у нього онука у Харкові була під ракетними ударами. Тож він не міг так вчинити, для нього це дуже хвороблива тема. Взагалі ми людей пускаємо,

– заявив директор.

Проте у мережі з'явився відеодоказ того, що Нестор говорив правду. Його можна переглянути за посиланням.

Тим часом заступник директора з господарської частини сказав, що сторож взагалі не зобов'язаний пускати людей. Тим паче з однією людиною в укритті він сидіти не буде.

"Як він може вас впустити, якщо не знає вас? Тим паче ви знаєте, яка зараз ситуація. Я, звичайно, розберуся з цим черговим… Взагалі він не зобов’язаний впускати людей. Якби там жінка була, діти були, то можна було б впустити, а так… Якщо б тут ще люди були, то заходьте, а так він же не може покинути свій пост і сидіти з ним в укритті…" – сказав заступник.

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