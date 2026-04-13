У Кропивницькому прогриміли вибухи: триває атака "Шахедів"
- У Кропивницькому вночі 13 квітня прогриміли вибухи через атаку дронів російської армії.
- На момент публікації інформації про наслідки не було.
Ворожі ударні дрони дісталися вночі 13 квітня до Кіровоградської області. У Кропивницькому чули вибухи.
Про це інформує Суспільне.
Хронологія атаки Великоднє перемир'я закінчилося – Україну атакують "Шахеди": де зараз є загроза
Що відомо про обстріл Кропивницького 13 квітня?
У Кіровоградській області у деяких районах повітряну тривогу оголосили ближче до 2 ночі 13 квітня. Це довелося зробити через чергову атаку ударних дронів російської армії.
Далі місцеві повідомили про звуки вибухів у Кропивницькому. На момент публікації офіційної інформації про наслідки не було. Атака БпЛА ворога триває.
Вибухи у Кропивницькому прогриміли після закінчення великоднього перемир'я: яким воно було?
- Упродовж 12 квітня, коли нібито перемир'я тривало, з російськими військами було щонайменше 91 бойове зіткнення на лінії фронту, про що повідомили в українському Генштабу.
- Також ворог застосував 4767 дронів-камікадзе та здійснив 840 обстрілів по всій лінії фронту.