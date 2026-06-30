У Кропивницькому пролунали потужні вибухи

Росія атакує Україну безпілотниками. У Кропивницькому прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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Що відомо про вибухи у Кропивницькому?

Начальник Кіровоградської ОВА повідомив, що о 07:38 у Кропивницькому районі було оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що о 07:54 реактивний російський БпЛА летів у напрямку міста з півдня.

О 08:02 загроза дісталася й Новоукраїнського району. Близько 08:07 в області прогриміли потужні вибухи.

О 08:21 у Кропивницькому та Новоукраїнському районах пролунав відбій повітряної тривоги. Попри це, Росія продовжує запускати по Україні БпЛА, а мешканцям радять оперативно реагувати на загрозу.

За словами Райковича, сили ППО результативно відпрацювали по ворожих цілях. За попередніми даними – без постраждалих. Усі наслідки атаки наразі уточнюються.

Вкотре закликаю – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Не публікуйте жодних фото чи відео – не допомагайте ворогу,

– написав Райкович.

Коли ще окупанти атакували Кропивницький?

У ніч проти 29 червня Росія вкотре запускала дрони по Україні. Під ворожий обстріл потрапив і Кропивницький.

Вранці в ОВА уточнили наслідки атаки. Там підтвердили ворожий удар по обласному центру. За даними адміністрації, ціллю стало одне з підприємств. Там виникла пожежа. Рятувальники працювали пів ночі та успішно ліквідували загоряння.

Пізно увечері 20 червня росіяни обстріляли Кропивницький. У місті є пошкодження. В ОВА зазначили, що внаслідок атаки житлові будинки не постраждали, а пожежа виникла на території одного з підприємств.