У Кропивницькому пролунали потужні вибухи
Росія атакує Україну безпілотниками. У Кропивницькому прогриміли потужні вибухи.
Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
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Що відомо про вибухи у Кропивницькому?
Начальник Кіровоградської ОВА повідомив, що о 07:38 у Кропивницькому районі було оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що о 07:54 реактивний російський БпЛА летів у напрямку міста з півдня.
О 08:02 загроза дісталася й Новоукраїнського району. Близько 08:07 в області прогриміли потужні вибухи.
О 08:21 у Кропивницькому та Новоукраїнському районах пролунав відбій повітряної тривоги. Попри це, Росія продовжує запускати по Україні БпЛА, а мешканцям радять оперативно реагувати на загрозу.
За словами Райковича, сили ППО результативно відпрацювали по ворожих цілях. За попередніми даними – без постраждалих. Усі наслідки атаки наразі уточнюються.
Вкотре закликаю – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Не публікуйте жодних фото чи відео – не допомагайте ворогу,
– написав Райкович.
Коли ще окупанти атакували Кропивницький?
У ніч проти 29 червня Росія вкотре запускала дрони по Україні. Під ворожий обстріл потрапив і Кропивницький.
Вранці в ОВА уточнили наслідки атаки. Там підтвердили ворожий удар по обласному центру. За даними адміністрації, ціллю стало одне з підприємств. Там виникла пожежа. Рятувальники працювали пів ночі та успішно ліквідували загоряння.
Пізно увечері 20 червня росіяни обстріляли Кропивницький. У місті є пошкодження. В ОВА зазначили, що внаслідок атаки житлові будинки не постраждали, а пожежа виникла на території одного з підприємств.