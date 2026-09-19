У Кропивницькому пролунали вибухи
У Кропивницькому чули вибухи. Місто атакували реактивні дрони.
Після десятої вечора для Кропивницького району оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.
Що відомо про атаку на Кропивницький?
Повітряні сили повідомили о 23:35, що реактивні БпЛА повз Кропивницький рухаються у напрямку Знам'янки.
У цей же час у Кропивницькому пролунав вибух. За кілька хвилин у місті знову було гучно.
Наразі інформації про постраждалих чи руйнування немає.
Нагадаємо, що Росія продовжує тероризувати українські міста реактивними "Шахедами".
Серед них – і "Герань-4 Seeker", яка може розвивати швидкість до 500 кілометрів на годину та літати на висоті до 8 кілометрів.
Висока швидкість і значна висота польоту ускладнюють перехоплення БпЛА силами ППО.
Цей дрон також обладнаний 16-канальною CRPA-антеною. Вона підвищує стійкість безпілотника до радіоелектронних перешкод.
Зауважимо, що Україна вже має перехоплювачі для реактивних дронів. 19 вересня новий перехоплювач СБУ знищив два реактивні "Шахеди".