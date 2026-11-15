У Кропивницькому ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі

Російські війська продовжують тероризувати Україну ударними безпілотниками. Під ударом 15 листопада опинився, зокрема, Кропивницький.

Там дрон поцілив по житловому будинку. Про це повідомили в ОВА.

Що відомо про атаку?

Насамперед зазначимо, що близько 9:40 районами Кіровоградщини почала ширитися повітряна тривога. Загрозу оголосили й для Кропивницького району.

У Повітряних силах попереджали про рух реактивного БпЛА в напрямку Кропивницького. Пізніше з'явилася інформація про те, що в місті дрон влучив у житловий будинок.

Станом на момент публікації відомо, що деталі з'ясовуються. При цьому, атака триває. Перебувайте в безпечних місцях!

Згодом Андрій Райкович з ОВА уточнив, що через ворожу атаку постраждали троє людей. Одного чоловіка госпіталізували.

Де ще фіксували наслідки обстрілів ворога?

Увечері 14 листопада російська армія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок ударів поранення дістали шестеро людей, зокрема маленька дитина. Також у місті пошкоджені багатоповерхівки та десятки автомобілів.

Уранці 15 листопада у Києві було чути вибухи. У цей час над територією Київської області фіксували рух російських реактивних безпілотників.