У Кропивницькому знайшли мертвим місцевого очільника СБУ: за справу взялася ДБР

Кропивницького очільника СБУ Олександра Наконечного знайшли мертвим. Справою вже займаються слідчі ДБР, які й встановлять усі обставини смерті.

Про це повідомила речниця СБУ у регіоні Юлія Ткач. Вона зазначила, що в СБУ, а також ДБР ретельно вивчають обставини смерті Олександра Наконечного.

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Деталі обіцяють повідомити згодом

Наразі відомо лише те, що начальника Управління СБУ в Кіровоградській області Олександра Наконечного виявили мертвим. Сталося це ввечері 20 серпня у самому Кропивницькому.

Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство,

– наголосила Ткач.

Що відомо про Олександра Наконечного

Народився він на Вінниччині у родині правоохоронця. Як розповідав сам Наконечний, він завжди мріяв присвятити своє життя служінню народу України.

Тож у 2006 році здобув освіту у Національній академії СБ України. Після цього його скерували на проходження служби в Управлінні СБУ у Вінницькій області. Там він прослужив рік, після чого Наконечного перевели до Києва.

Він також розповідав, що до призначення на Кіровоградщину впродовж двох років працював у відділі контррозвідки. Але і це ще не все, адже понад десять років віддав підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю у Києві.

Зазначимо, що 16 січня 2021 року, згідно з наказом президента України Володимира Зеленського, став головою Управління СБУ у Кіровоградській області.

СБУ продовжує затримувати зрадників

Нагадаємо, що на днях співробітникам СБУ вдалося затримати російського агента. За даними правоохоронців, він зумів "провести" до Києва 128 одиниць техніки окупантів.

Як розповіли у СБУ, зрадником України виявився мешканець Сумщини. Його раніше завербували спецслужби країни-агресорки. Тож з 24 лютого він активно співпрацював з ворогом. Ба більше, запропонував окупантам стати їхнім провідником, щоб вони могли безпечно дійти до столиці.

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