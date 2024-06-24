Через великі втрати: начштабу "Азова" подав заяву в ДБР на генерала Содоля, – ЗМІ

Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань. Він закликав провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

У ДБР журналістам підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі. Прізвище генерала в Бюро не назвали, в пості Кротевича воно теж не згадується, але за даними джерел ЗМІ, йдеться саме про Содоля.

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Що відомо про заяву Кротевича

Згідно з оприлюдненою інформацією, Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами.

Зазначається, що це призвело до втрат великої частини території України, тому начштабу просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом.

Український військовослужбовець також висловив готовність свідчити у справі.

Написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Мені по**ін чи почнуть розслідування проти мене та мені по**р чи посадять мене в тюрму,

– написав боєць.

За його словами, йому не байдуже, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдатів.

Український воїн наголосив, що ті умови, при яких зараз воюють бригади – це нереальний героїзм, в першу чергу солдат, командирів взводів, рот, батальйонів та бригад. І героїзм їх покладається в тому, що вони "стримують ворога не завдяки, а всупереч".

"Іноді мені здається, що світ посилає нам покидьків, щоб нас згуртувати. І всі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99 відсотків військових його ненавидять за те, що він робить", – йдеться у повідомленні Кротевича.

Він каже, що "ця людина" починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює. Тому, як пояснив Кротевич, його "це дістало, рубікон перейдений".