Кротевич заявив, що в нього забрали орден Богдана Хмельницького другого ступеня

Український військовий та ексначальник штабу "Азову" Богдан Кротевич повідомив, що в нього забрали орден Богдана Хмельницького другого ступеня. За його словами, прізвище просто зникло з указу.

Ексначальник штабу "Азову" вважає, що це могло статися через його чітку позицію щодо заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Богдана Кротевича.

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Чому в Кротевича могли забрати орден

Військовий розповідає, що поки був на службі, командир бригади подав його на нагороду. Він зазначає, що ця процедура тривала та бюрократична. Проте через чотири місяці президент Володимир Зеленський підписав указ про його нагородження.



Указ з прізвищем Кротевича / Скриншот військового

За словами Кротевича, в середу, 9 квітня, його друг, який є заступником командира бригади, привітав його та надіслав скриншот з офіційного сайту президента, де військовий був у списку нагороджених. Проте вже наступного дня прізвище Кротевича просто зникло з указу.



Прізвище Кротевича зникло з указу / Скриншот військового

Він вважає, що це могло статися через його чітку позицію щодо заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. А також додає, що "в цій системі ще дуже багато треба змінювати".

Військовий впевнений, що Зеленський не давав вказівки прибрати його з указу, оскільки вважає це дивним. На його думку, в Офісі Президента є хтось, хто має повноваження "виправити" указ без погодження з Верховним Головнокомандувачем.

Хоча все це робиться доволі просто: приносять новий текст указу, кажуть щось на кшталт "там помилка в прізвищі була, ми виправили", і перепідписують, можуть прибрати тих хто не подобається, і додати своїх кентів наприклад. Насправді – це навіть смішно. Я уявляю собі, як десь хтось б’є кулаком по столу і каже: "От жеж, с*ка, етот Кротевич. Не любить мене. А я тут, бляха, з другою армією світу воюю!",

– каже Кротевич.

Він зазначає, що "для них не важливо, що ти заслуговуєш та робиш, важливо, щоб ти був зручним, слухняним та завжди казав: "Так". Проте заявляє, що це не для нього.

Нагадаємо, що напередодні Кротевич закликав Сирського піти у відставку через накази, які ставлять під загрозу життя військових. Він звинуватив керівництво в нерозумінні сучасних військових принципів, а також невизнанні нових засобів ураження.