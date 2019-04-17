На суді Крючков зробив гучну заяву щодо Ситника

Екстрадований з Німеччини і підозрюваний у крадіжках грошей з державних обленерго екс-нардеп Дмитро Крючков заявив, що директор НАБУ Артем Ситник отримав від компанії "Енергомережа" хабара у 500 тисяч доларів "за сприяння" у слідстві. Заява пролунала під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Крючкову в Києві у середу, 17 квітня.

"Пан Ситник дійсно від нас отримував півмільйона доларів ... За сприяння в слідстві", – сказав Крючков. Також він додав, що справу стосовно Ситника за отримання хабара і перевищення повноважень було відкрито давно: "Вона давня, вона існує. Чи знає про неї Луценко? Думаю, що знає".

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Реакція ГПУ на заяву Крючкова щодо Ситника

ДБР 16 квітня розпочало досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо одержання директором НАБУ Ситником неправомірної вигоди в особливо великому розмірі від колишнього народного депутата і керівника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова та інших осіб.

Це підтвердила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook. Мовляв, дії Артема Ситника класифіковані як "одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка має особливо відповідальне становище".

"Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України. Наразі проводяться першочергові слідчі дії", – написала Сарган.

Дивіться відео 24 каналу про судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Крючкову:

Що відомо про справу Крючкова і чому вона резонансна

Журналісти-розслідувачі телепрограми "Схеми" стверджували, що екс-нардеп Дмитро Крючков через керовану ним компанію "Енергомережа" в 2015 році організовував схеми виведення коштів із державних обленерго. І робив це в інтересах, зокрема, бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка.

Хто такий Дмитро Крючков?

Колись народний депутат України, працював у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2014 році став керівником приватної компанії "Енергомережа". За рік керівництва Крючкова вона взяла під контроль роботу кількох обленерго. У квітні 2018 року у Німеччині його затримали за запитом українських правоохоронців. ​Детективи НАБУ й антикорупційні прокурори підозрюють його у розкраданні коштів державних обленерго.

Детально про Дмитра Крючкова: хто він такий і у яких розкраданнях його підозрюють – читайте у матеріалі 24 каналу

Скільки збитків міг заподіяти Крючков Україні?

Детектив НАБУ Роман Войтюк назвав журналістам "Схем" суму заподіяних збитків, яка фігурує в провадженнях: "Крючковим та іншими особами (залученими до корупційної схеми – 24 канал) заподіяно збитків державі на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень". Сам Дмитро Крючков наполягає, що його "Енергомережа" постачала електроенергію законно.



Дмитро Крючков запевняє, що його компанія законів не порушувала

Чому екстрадиція Крючкова важлива у період виборів президента?

Журналісти "Схем" опублікували ряд телефонних розмов Крючкова та братів Суркісів, у яких мова йде про контроль рахунків державних підприємств. Під час спілкування фігуранти обговорюють незаконні способи отримання і збереження контролю над обласними енергопостачальними компаніями: Запоріжжяобленерго, Черкасиобленерго і Харківобленерго. Багато розмов при цьому стосуються розподілу між учасниками схеми значних сум готівкою. Журналісти вважають, що президент Петро Порошенко знав про ситуацію з розкраданням коштів і "дав добро".

До слова, Інтерпол передав Крючкова НАБУ 15 квітня. Детально – у матеріалі 24 каналу