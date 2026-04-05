Понад 20 вибухів і вогняне небо: Нижньогородську область Росії атакували дрони

Над містом Кстово в Нижньогородській області країни-агресорки вночі 5 квітня пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, сили ППО ворога намагалися відбити атаку безпілотників. Втім, нафтопереробний завод, імовірно, захистити таки не вдалося.

Про атаку й наслідки обстрілу повідомляють телеграм-канали. В Exilenova+ показали кадри, зафільмовані під час вибухової ночі.

Що відомо про удар по Кстово?

За попередніми даними, атака розпочалася близько 00:10 ночі – тоді ж у небі з’явилися перші спалахи та було чути звук двигунів. Як повідомляли місцеві, лише за перші 20 хвилин атаки було чути щонайменше 5 – 6 вибухів у різних районах. Очевидці фільмували яскраві спалахи в небі та фіксували характерний звук двигунів.

Де розташоване місто Кстово: дивіться на карті

За їхніми словами, дрони летіли на низькій висоті, їх намагалася збити протиповітряна оборона. Інформації про постраждалих чи руйнування офіційно не надходило.

БпЛА били по Кстово: дивіться відео

Загалом мешканці нарахували понад 20 вибухів. У деяких районах спостерігаються перебої з електропостачанням, а також видно дим. Очевидці зазначають, що дрони літали особливо над південною частиною міста, де також зафіксовано найбільшу кількість вибухів.

Небо у Кстово стало яскраво червоним після дронової атаки: дивіться фото

Згодом стало відомо, що масштабна пожежа спалахнула на місцевому нафтопереробному заводі. Вогонь охопив значну частину промислової зони НПЗ. Імовірно, йдеться про "Лукойл".

Наслідки обстрілу Кстово: дивіться відео

