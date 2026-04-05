Понад 20 вибухів і вогняне небо: Нижньогородську область Росії атакували дрони
- У Нижньогородській області Росії, в місті Кстово, пролунала серія вибухів через атаку БпЛА, яка почалася близько 00:10 ночі 5 квітня.
- Повідомляється, що під час атаки значних пошкоджень зазнав нафтопереробний завод, там спалахнула пожежа.
Над містом Кстово в Нижньогородській області країни-агресорки вночі 5 квітня пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, сили ППО ворога намагалися відбити атаку безпілотників. Втім, нафтопереробний завод, імовірно, захистити таки не вдалося.
Про атаку й наслідки обстрілу повідомляють телеграм-канали. В Exilenova+ показали кадри, зафільмовані під час вибухової ночі.
Що відомо про удар по Кстово?
За попередніми даними, атака розпочалася близько 00:10 ночі – тоді ж у небі з’явилися перші спалахи та було чути звук двигунів. Як повідомляли місцеві, лише за перші 20 хвилин атаки було чути щонайменше 5 – 6 вибухів у різних районах. Очевидці фільмували яскраві спалахи в небі та фіксували характерний звук двигунів.
За їхніми словами, дрони летіли на низькій висоті, їх намагалася збити протиповітряна оборона. Інформації про постраждалих чи руйнування офіційно не надходило.
Загалом мешканці нарахували понад 20 вибухів. У деяких районах спостерігаються перебої з електропостачанням, а також видно дим. Очевидці зазначають, що дрони літали особливо над південною частиною міста, де також зафіксовано найбільшу кількість вибухів.
Згодом стало відомо, що масштабна пожежа спалахнула на місцевому нафтопереробному заводі. Вогонь охопив значну частину промислової зони НПЗ. Імовірно, йдеться про "Лукойл".
Де ще в Росії вибухало останнім часом?
Нещодавно в Тольятті внаслідок атаки безпілотників спалахнули великі пожежі на хімічних підприємствах. Під ударом опинилися заводи "Тольяттікаучук" і "КуйбишевАзот", які спеціалізуються на виробництві синтетичного каучуку та азотних добрив.
Сили оборони України також вдарили по нафтопереробному підприємству "Башнефть-Новойл" в Уфі. Окрім цього, був уражений полігон "Куликовський" у Новопетрівці.
У ніч на 3 квітня безпілотники долетіли до Москви, Ленінградської області та Воронежа. Місцева влада повідомляла про роботу ППО та збиття цілей. У Ленінградській області через падіння уламків постраждали двоє людей, а в Москві на тлі загрози атак тимчасово обмежували роботу кількох аеропортів.