Четвертий за розміром в Росії: що відомо про НПЗ в Кстово, який вночі атакували дрони

Нафтопереробний завод у російському Кстово був важливим для забезпечення ворожої армії. Підприємство компанії "Лукойл" був четвертим за величиною в Росії.

Про це 24 Канал пише з посиланням на повідомлення керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. НПЗ в Нижньогородській області Росії атакували безпілотники в ніч проти 29 січня. На об'єкті сталася сильна пожежа.

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У Росії атакували підприємство "Лукойл"

Один з наймасштабніших НПЗ в Росії має стратегічну мету для ворожої армії. Паливо, яке виготовляється тут у великих масштабах, використовується для заправки російської військової техніки. Тому не дивно, що завод став черговою ціллю українських воїнів.

НПЗ у Кстово за рік може переробляти від 15 до 17 тонн нафти. Тут працюють з корисними копалинами із Західного Сибіру і Татарстану. Завод виробляє бензин, дизель, авіаційний гас і бітум.

Чим менше НПЗ, тим менше пального та інших ресурсів у росіян,

– підкреслив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, близько опівночі за місцевим часом Головне управління розвідки України атакувало підприємство компанії "Лукойл" чотирма дронами. Всі вони влучили в ціль. Через атаку нафтобаза зазнала значних ушкоджень.