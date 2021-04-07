КСУ визнав неконституційним зменшення пенсій для чорнобильців

Конституційний суд України 7 квітня визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців. Судді КСУ погодилися, що скарга на закон, який зменшує пенсії, є обґрунтованою.

Про це повідомила представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря. Вона зазначила, що це перше рішення суду з початку конституційної кризи.

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Про рішення КСУ

КСУ розглянули конституційну скаргу на окремі положення закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Відповідно до цього документу, з 2015 року змінили методику визначення розміру пенсій, які призначались за цим законом.

У конституційній скарзі стверджувалось, що таким чином було суттєво зменшено гарантований державою мінімальний розмір пенсій, що свідчить про порушення зобов'язань держави щодо забезпечення соціального захисту заявників. Конституційний суд погодився із позицією скаржників,

– підкреслюється у повідомленні.

Відомо, що конституційна скарга перебувала на розгляді суду з вересня 2018 року.

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