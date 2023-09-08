Загрожує довічне: на Кубі заарештували 17 осіб, причетних до вербування на війну на боці Росії

Напередодні стало відомо, що Росія вербувала кубинців, щоб вони брали участь у війні проти України. Невдовзі повідомили, що на Кубі заарештували причетних до вербування.

Влада Куби відзвітувала, що їй вдалося заарештувати 17 людей. Їх звинувачують у торгівлі людьми та вербуванні молодих кубинців на війну проти України на боці Росії.

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Що відомо про вербувальників

"У результаті розслідувань наразі заарештовано 17 осіб, серед них внутрішній організатор цієї діяльності", – заявив пізно ввечері Сезар Родрігес, полковник Міністерства внутрішніх справ Куби.

Він не називав імена тих, кого заарештували. Водночас сказав, що лідер угруповання покладався на двох осіб, котрі мешкають на острові. Вони безпосередньо займалися вербуванням кубинців для участі у війні на боці Росії за грошову винагороду.

За словами прокурора Куби Хосе Луїса Реєса, фігуранти справи можуть бути жорстоко покарані: від 30 років до довічного ув'язнення, або навіть смертної кари. Все залежатиме від тяжкості та типу злочинів, які варіюються від торгівлі людьми, участі у бойових діях у ролі найманців, а також ворожих дій проти іноземної держави.

Звернімо увагу, що Куба наголошує, що не бере участі у війні проти України. У країні також відкидають, що її громадяни поїхали найманцями до нашої держави, щоб воювати проти неї.

У Росії міцні зв'язки з Кубою

Варто розуміти, що у Росії та Куби міцні політичні зв'язки. Країна-агресорка вже давно вважається важливим пунктом призначення для кубинців. Мовиться про тих, котрі шукають порятунку від економічної стагнації у себе на батьківщині.

Крім того, Владімір Путін у 2022 році підписав указ. Згідно з ним, іноземці, котрі долучаються до лав збройних сил Росії, за прискореною процедурою отримують громадянство країни-агресорки.

До слова, дуже потішно про вербування кубинців розповідають інші ЗМІ. Так, іспаномовний телеканал America TeVe вирішив зробити ефектне тло для свого ведучого. На ньому можна побачити військових країни-агресорки. В одного з них патч "Бойовий бомж". Красномовніше і не скажеш.



Тему вербування на Кубі проілюстрували "Бойовими бомжами" / Скриншот з відео