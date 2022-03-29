Куди звертатись і як діяти, якщо російські окупанти примусово вивозять вас з України

Україна уже 34 добу чинить рішучий опір окупантам. Рашисти вдаються до примусової депортації українців з тимчасово окупованих територій на територію Росії.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України пояснили, як діяти, якщо вас примусово вивезли до Росії. У відомстві закликають звертатись до найближчих посольств нашої держави в інших країнах.

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Як діяти, якщо вас примусово вивезли на територію Росії

За даними розвідки Міноборони України, вже майже 40 тисяч українців були примусово вивезені окупантами на територію Росії. Рашисти фактично депортували громадян, зокрема, з тимчасово окупованих населених пунктів та заблокованих українських міст.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендує землякам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму і бажають повернутись на рідну землю, повідомити свої дані найближчому посольству України у сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду.

Куди звертатись, якщо вас незаконно вивезли у Росію / Інфографіка Міноборони

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