Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен мали чергову розмову. Говорили, зокрема і про кроки зміцнення України.

Про це Кулеба написав у своєму твіттері. Їхня зустріч пройшла у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, де очільник МЗС України перебуває з візитом.

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Кулеба та Блінкен обговорили наступні кроки щодо посилення України

Розмовляв із секретарем Блінкеном у штаб-квартирі НАТО. Скоординували наступні великі кроки, щоб зміцнити Україну і змусити Путіна зазнати провалу,

– зазначив Кулеба.

Міністр закордонних справ України також висловив подяку США за залізну дипломатичну та військову підтримку України, а ще за її лідерство в ініціації, запровадженні та виконанні санкцій проти Росії.

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