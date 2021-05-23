Кулеба обговорив евакуацію українців із Сектору Гази з очільником МЗС Єгипту

23 травня відбулася телефонна розмова очільника МЗС України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Єгипту Самехом Шукрі. Вони обговорили питання евакуації українців з Сектора Гази зокрема.

Міністр закордонних справ України високо оцінив миротворчі зусилля Єгипту в сприянні припиненню вогню між Сектором Газа та Ізраїлем. Також Кулеба висловив сподівання, що жертви серед цивільного населення припиняться.

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"Сторони приділили особливу увагу питанню евакуації громадян України з Сектору Газа через Єгипет. Дмитро Кулеба висловив вдячність єгипетській стороні за зусилля з організації, спільно з українським посольством у Каїрі, необхідних екстрених безпекових та логістичних заходів", – мовиться у повідомленні.

Водночас Шукрі запевнив, що офіційний Єгипет усвідомлює нагальність запиту України щодо евакуації та докладає всіх зусиль для сприяння успішному вивезенню українців із Сектору Газа.

Гарантування безпеки для туристів

Окрім того, співрозмовники розглянули актуальні питання двосторонніх відносин й домовилися про обмін високими візитами.

Глава дипломатії Єгипту поінформував про кроки, які Каїр здійснює для гарантування безпеки іноземних туристів під час пандемії COVID-19. Водночас Дмитро Кулеба зауважив, що уряд України й надалі вітатиме збільшення кількості українських туристів в Єгипті.

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