Кулеба з очільницею МЗС Норвегії обговорив, як покласти край російській агресії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч з колегою з МЗС Норвегії Аннікен Хюітфельдт. Сторони обговорили припинення російсько-української війни.

Російські воєнні злочинці мають бути притягнуті до відповідальності

Про зустріч з главою МЗС Норвегії міністр Кулеба повідомив у своєму твітері. Він заявив, що обговорив з Хюітфельдт події на фронті та припинення війни.

До слова Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову з тисячами одиниць техніки, – Кулеба

Кулеба наголосив на потребі активізації гуманітарних коридорів. Також український міністр заявив, що російські воєнні злочинці мають бути притягнуті до відповідальності.

Моя норвезька колега Аннікен Хюітфельдт і я обговорили поточні події на фронті та шляхи припинення варварської агресії Росії. Необхідно активізувати гуманітарну допомогу, щоб полегшити людські страждання. Російські воєнні злочинці мають і будуть притягнуті до відповідальності,

– йдеться у повідомленні Кулеби.

Зауважимо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба вирушив до Брюсселя, де взяв участь у засіданні міністрів закордонних справ НАТО. Він заявляє, що його порядок денний простий – це зброя.

Варте уваги – Коли Україна стане "кандидатом до ЄС": дивіться відео