Кулеба поговорив з іранським міністром, який завтра летить до Москви

Глава МСЗ України Дмитро Кулеба провів переговори з іранським колегою Хусейном Амірабдоллахіаном. Завтра останній прибуде з візитом до Москви.

Головною темою розмови стала війна Росії проти України. Кулеба заявив, що Іран проти війни у нашій державі.

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Дмитро Кулеба заявив, що попросив главу іранського МЗС передати Кремлю своє повідомлення. Міністр закордонних справ України вимагшає припинення Росією вогню.

Розмовляв з іранським міністром Хосейном Амірабдоллахіаном напередодні його завтрашнього візиту до Москви. Іран проти війни в Україні, підтримує мирне рішення. Я попросив передати Москві своє повідомлення: Росія повинна припинити бомбардування мирних жителів, дотримуватися режиму припинення вогню і вийти з України,

– заявив Кулеба.

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