Кулеба поговорив з очільником МЗС Пакистану
27 лютого 2022 , 15:24Читать новость на русском
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з очільником МЗС Пакистану Шахом Махмудом Куреші.
Відомо, що розмова відбувалася у телефонному режимі. Міністерство закордонних справ Пакистану підтримує кроки, спрямовані на відновлення миру в Україні.
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Зідзвонився з пакистанським очільником МЗС Шахом Махмудом Куреші. Пакистан підтримує кроки в міжнародних організаціях, спрямовані на відновлення миру в Україні. Обговорювали безпеку пакистанських студентів. Я наголосив: найкращий спосіб гарантувати їхню безпеку – це змусити Путіна припинити війну проти України,
– написав Кулеба у твітері.
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