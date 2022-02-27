Кулеба поговорив з очільником МЗС Пакистану

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з очільником МЗС Пакистану Шахом Махмудом Куреші.

Відомо, що розмова відбувалася у телефонному режимі. Міністерство закордонних справ Пакистану підтримує кроки, спрямовані на відновлення миру в Україні.

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Зідзвонився з пакистанським очільником МЗС Шахом Махмудом Куреші. Пакистан підтримує кроки в міжнародних організаціях, спрямовані на відновлення миру в Україні. Обговорювали безпеку пакистанських студентів. Я наголосив: найкращий спосіб гарантувати їхню безпеку – це змусити Путіна припинити війну проти України,

– написав Кулеба у твітері.

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