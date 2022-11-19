Путін прагне заморозити конфлікт, а це "бомба сповільненої дії", – Кулеба

Росія не прагне мирних переговорів, тому це слід відкинути. Метою партнерів має бути перемога України. Тоді в Європі буде стійкий та справедливий мир.

Україні потрібна перемога, а не нічия. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, звертаючись до учасників конгресу Пан'європейського союзу.

Важливо Росія хоче взяти паузу, щоб підготувати жорстокіший напад, – Кулеба

Путін хоче заморозити конфлікт

Дипломат попередив, що буде, якщо дозволити Росії взяти зараз паузу. Тоді Путін створить посеред Європи заморожений конфлікт. Кулеба наголосив, що це гігантська бомба уповільненої дії, яка може будь-коли вибухнути. Така мета – помилка для Європи.

Застерігаю партнерів України: не пропонуйте нам компроміси із совістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом. Бо це будуть і ваші компроміси з власною безпекою,

– наголосив глава МЗС.

Не треба шукати передчасних домовленостей з Росією

Кулеба зазначив, що жодна країна в світі не прагне миру так, як Україна. Однак справжній мир принесе лише перемога. Це буде також перемога Європи та Заходу. Тому дипломат попросив партнерів працювати над цим.

Так, потрібно допомагати Україні, а не шукати передчасних мирних домовленостей з Росією. Чого вартує те, що Москва не змінила ультимативного тону. Кремль використовує заяви про нібито готовність до переговорів лише як прикриття, щоб продовжувати свою війну.

Перемога також принесе міжнародну стабільність, бо це доведе, що агресія не є ефективним інструментом досягнення цілей у 21 столітті.

До речі – Кулеба різко відповів "прихильникам" переговорів з Путіним: відео