Кулеба поспілкувався з генсеком ООН про різанину в Бучі

Звірства російських окупантів на Київщині сколихнули увесь світ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поспілкувався про Бучанську різанину з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Загарбники вчинили справжній геноцид мирного населення на Київщині. Після того, як вороги відвели свої війська, увесь світ побачив фото тіл закатованих ними людей.

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Кулеба поспілкувався з генсеком ООН

Очільник МЗС України поспілкувався з генсеком ООН щодо поточної безпекової ситуації та різанини у Бучі.

Я наголосив, що Україна використовуватиме всі наявні механізми ООН для збору доказів і притягнення до відповідальності російських військових злочинців,

– зауважив Кулеба.

Міністр зазначив, що для Росії немає місця в Раді ООН з прав людини.