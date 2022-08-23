Кулеба пояснив, як російська пропаганда перекрутила заяву Зеленського про ядерну зброю

Після виступу Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого пропагандисти Кремля почали розповідати, що наша країна хоче відновити ядерний статус. Проте це було лише чергове цинічне перекручування слів.

Що насправді мав на увазі президент під час промови у Мюнхені, розповів через пів року, 23 серпня, глава МЗС України Дмитро Кулеба. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

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Хто змусив Україну віддати ядерну зброю

Передусім під час "нашумілого" виступу в лютому президент розкритикував Будапештський меморандум. Тоді, у 1994 році, Україна приєдналася до угоди про нерозповсюдження ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.

За словами глави МЗС, це було "мертвонароджене дитя" дипломатії. Адже договір від початку не працював. Але Кулеба акцентував, що не звинувачує своїх попередників.

Ситуація тоді була така, що тандем США та росії, президента Клінтона та президента єльцина, по суті, об'єднався – щоб забрати в України ядерну зброю. Протистояти цьому тандему було надзвичайно складно. Зараз би ми не віддали ядерну зброю. Але ми за 30 років чогось навчилися. Інша школа,

– сказав міністр.

Проте ще у 2014 році стало відомо, що "Будапешт" не працює. Проте на думку глави МЗС важливо сказати й що далі потрібно робити після цього. Передусім – іти на конференцію угоди про нерозповсюдження ядерної зброї та обговорювати цю тему.

"Ми тут усім розповідаємо, що відмовлятися від ядерної зброї добре, а нічого доброго в цьому немає. Саме про це мовилося. російська пропаганда виступ президента перекрутила", – підсумував Кулеба.

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