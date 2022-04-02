Кулеба розповів, що думає про звільнення генералів та послів

Президент України Володимир Зеленський напередодні звільнив двох генералів. Також він відкликав послів з Марокко та Грузії.

Про це міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу запитали CNN в інтерв'ю. Той висловив позицію.

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Війна – це завжди момент правди. І люди показують себе з найкращої та найгіршої сторони. Хтось здається сильним у мирний час, а тут ні. Звісно, Росія має в Україні агентів на різних рівнях, але ми їх продовжуємо виявляти,

– каже Кулеба.

Він пояснює, що не може бути суддею цього.

"Декого ж звільняють, тому що вони не показують достатньої ефективності у роботі й результатів нема. У мене такі ж історії в дипломатичному секторі. Хтось працює добре і показує здобутки, інші не є такими сильними. Це нормальна річ. Війна показує, хто є хто", – сказав український дипломат.

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