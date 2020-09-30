Кулеба заявив, що Україна підтримує білоруську опозицію, але їй не вистачає легітимності
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі взагалі не можна говорити про будь-яку легітимність як в Білорусі. На думку Кулеби, "Лукашенку вже, а опозиції ще не вистачає легітимності".
Водночас очільник українського Міністерства закордонних справ наголосив, що Україна не визнає легітимність виборів президента Білорусі. Про це Кулеба сказав у коментарі "РБК-Україна".
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Однак білоруській опозиції зараз також не вистачає легітимності. Як зауважив Кулеба сьогодні взагалі не можна говорити про будь-яку легітимність у Білорусі.
Якщо коротко, то Лукашенку вже, а опозиції ще не вистачає легітимності. Коли постало питання, з ким Україна – з кількома сотнями запрошених на так звану інавгурацію або з мільйонами з іншого боку зачинених дверей, вибір був очевидний. Україна з мільйонами тих, кого не покликали на це урочисте дійство за закритими дверима,
– підкреслив Кулеба.
Він додав, що офіційні контакти між Україною і Білоруссю поставлені на паузу. Зараз залишаються лише робочі дипломатичні канали між МЗС двох країн.
Таємна інавгурація Лукашенка: головне
- Зранку 23 вересня 2020 року біля резиденції Лукашенка почали збиратися силовики та чиновники. Також до будівлі стягнули військову техніку, а рух для транспорту перекрили.
- На церемонію інавгурації запросили кілька сотень впливових людей. Згодом до Палацу Незалежності прибув кортеж Олександра Лукашенка.
- Говорили, що це може бути лише репетиція інавгурації, адже дату церемонії завчасно не повідомляли. Станом на 21 вересня про інавгурацію не знали навіть у ЦВК.
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Заяви Лукашенка про Україну
- Раніше Лукашенко звинуватив Україну в провокаціях і роботі на США на адресу Білорусі. Він також висловив жаль щодо того, що Київ приєднався до західних сателітів і не визнає результати президентських виборів.
- Також Лукашенко звинувачував українців в організації та підбурюванні до масових протестів у Білорусі. Його силовики навіть виявляли "міфічних" націоналістів з "Правого сектору" серед демонстрантів.