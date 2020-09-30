Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі взагалі не можна говорити про будь-яку легітимність як в Білорусі. На думку Кулеби, "Лукашенку вже, а опозиції ще не вистачає легітимності".

Водночас очільник українського Міністерства закордонних справ наголосив, що Україна не визнає легітимність виборів президента Білорусі. Про це Кулеба сказав у коментарі "РБК-Україна".

Важливо Лукашенко обрав задушливі обійми Путіна, – Кулеба про санкції та стосунки з Україною

Однак білоруській опозиції зараз також не вистачає легітимності. Як зауважив Кулеба сьогодні взагалі не можна говорити про будь-яку легітимність у Білорусі.

Якщо коротко, то Лукашенку вже, а опозиції ще не вистачає легітимності. Коли постало питання, з ким Україна – з кількома сотнями запрошених на так звану інавгурацію або з мільйонами з іншого боку зачинених дверей, вибір був очевидний. Україна з мільйонами тих, кого не покликали на це урочисте дійство за закритими дверима,

– підкреслив Кулеба.

Він додав, що офіційні контакти між Україною і Білоруссю поставлені на паузу. Зараз залишаються лише робочі дипломатичні канали між МЗС двох країн.

Таємна інавгурація Лукашенка: головне

Зранку 23 вересня 2020 року біля резиденції Лукашенка почали збиратися силовики та чиновники. Також до будівлі стягнули військову техніку, а рух для транспорту перекрили.

На церемонію інавгурації запросили кілька сотень впливових людей. Згодом до Палацу Незалежності прибув кортеж Олександра Лукашенка.

Говорили, що це може бути лише репетиція інавгурації, адже дату церемонії завчасно не повідомляли. Станом на 21 вересня про інавгурацію не знали навіть у ЦВК.

Актуально Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

Заяви Лукашенка про Україну